|Директор школы проиграл пари ученикам и поцеловал свинью
|04.04.2018 11:28
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В Соединенных Штатах Америки директор школы Винс Майерс пообещал детям поцеловать свинью, если они прочитают 10 тысяч книг за год. Об этом сообщает NJ.
Ему пришлось выполнить обещание, так как ученики справились с поставленной задачей и даже больше - они прочитали почти 13 тысяч книг.
"Я действительно должен это сделать?", - спросил директор школьников.
На это дети закричали "Да" и начали скандировать: "Целуй свинью! Целуй свинью!".
Сначала Майерс дразнил детей, доставая из коробки игрушечных животных, но позже с помощью фермера Ангуса Вестербая принесли живую трехмесячную свинью. Ее вынесли на сцену, где директор и поцеловал ее под одобрительные крики учеников.
"Когда дело касается моих учеников и их мотивации, веселья во время обучения, в моей голове нет никаких ограничений. Наша задача - персонализировать образование и делать все, что нужно, чтобы" поднять "наших школьников", - сказал он.
Майерс добавил, что идея с поцелуем свиньи пришла ему в голову прошлым летом, когда он готовился к новому учебному году. Директор и его подчиненные поставили себе цель - сделать так, чтобы дети начали больше читать.
Как сообщал svodka.net ранее, в одной из школ Новгородской области Российской Федерации завуч, по совместительству учитель биологии Ирина Сергеевна была заподозрена в интимных отношениях с ученицей 10 класса - Лерой.
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