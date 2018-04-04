В Соединенных Штатах Америки директор школы Винс Майерс пообещал детям поцеловать свинью, если они прочитают 10 тысяч книг за год. Об этом сообщает NJ .

Ему пришлось выполнить обещание, так как ученики справились с поставленной задачей и даже больше - они прочитали почти 13 тысяч книг.

"Я действительно должен это сделать?", - спросил директор школьников.

На это дети закричали "Да" и начали скандировать: "Целуй свинью! Целуй свинью!".

Сначала Майерс дразнил детей, доставая из коробки игрушечных животных, но позже с помощью фермера Ангуса Вестербая принесли живую трехмесячную свинью. Ее вынесли на сцену, где директор и поцеловал ее под одобрительные крики учеников.

"Когда дело касается моих учеников и их мотивации, веселья во время обучения, в моей голове нет никаких ограничений. Наша задача - персонализировать образование и делать все, что нужно, чтобы" поднять "наших школьников", - сказал он.

Майерс добавил, что идея с поцелуем свиньи пришла ему в голову прошлым летом, когда он готовился к новому учебному году. Директор и его подчиненные поставили себе цель - сделать так, чтобы дети начали больше читать.

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