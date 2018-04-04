Один из собственников торгового центра “Зимняя вишня” в Кемерово россиянин Денис Штенгелов в момент пожара, в результате которого погибли 64 человека, находился в Австралии, где живет его семья. Штенгелов заявил, что никогда не принимал участия в управлении торговым центром Фото: EPA Прием гостя и праздник продолжались 25–26 марта. Our Performance Tennis team got to show @henrileconte how they go about their practice on the courts of @kdvsport Публикация от KDV Sport (@kdvsport) 26 Мар 2018 в 6:34 PDT Известно, что семья Штенгелова проживает в Австралии.В интервью РБК Штенгелов заявлял, что никогда не участвовал в управлении торговым центром."Я был инвестором строительства этого объекта. Ранее на его месте была кондитерская фабрика, которую позже перестроили в торговый комплекс. Там очень много объектов, которые принадлежат большому количеству разных собственников. Часть площадей остались под управлением ООО "Кемеровский кондитерский комбинат", бенефициаром которого я являюсь через компанию "Кондитерус Ком". Моей задачей было выйти оттуда до конца. Часть площадей мы продали, а часть просто никто не купил", — рассказал предприниматель.В октябре 2017 года Bloomberg оценил состояние Штенгелова в $1 млрд.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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