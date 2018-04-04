Накануне Норвегия уже выделяла 1 млн. евро на финансирование Плана действий СЕ для Украины

В Норвегии приняли решение о выделении добровольного целевого взноса в 34 миллиона норвежских крон (около 3,6 миллиона евро) на реализацию реформ в Украине, предусмотренных планом действий Совета Европы, - сообщает " Укринформ " со ссылкой на своего корреспондента в Совете Европы.

Также сообщается, что общая смета Плана действий Совета Европы составляет 29500000 евро.

В рамках программы мероприятия направлены на поддержку реформ в Украине, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы по сотрудничеству с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала постоянная представительница Норвегии в Совете Европы Елизавета Валаас, комментируя решение о выделении финансовой помощи Украине.

Накануне Норвегия уже выделяла 1000000 евро на финансирование Плана действий СЕ для Украины.