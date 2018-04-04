|Норвегия предоставит 3,6 млн. евро для реформ в Украине
|04.04.2018 11:29
|
Накануне Норвегия уже выделяла 1 млн. евро на финансирование Плана действий СЕ для УкраиныПравительство Норвегии приняло решение о выделении 3,6 млн. евро на реализацию Плана действия Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.
Фото: google.com
В Норвегии приняли решение о выделении добровольного целевого взноса в 34 миллиона норвежских крон (около 3,6 миллиона евро) на реализацию реформ в Украине, предусмотренных планом действий Совета Европы, - сообщает " Укринформ " со ссылкой на своего корреспондента в Совете Европы.
Также сообщается, что общая смета Плана действий Совета Европы составляет 29500000 евро.
В рамках программы мероприятия направлены на поддержку реформ в Украине, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.
"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы по сотрудничеству с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала постоянная представительница Норвегии в Совете Европы Елизавета Валаас, комментируя решение о выделении финансовой помощи Украине.
Накануне Норвегия уже выделяла 1000000 евро на финансирование Плана действий СЕ для Украины.
Как известно, Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.