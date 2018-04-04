Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

В пояснении НАБУ говорится, что данные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой.

"В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, о разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству", - сказано в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП "никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа", сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме.

Ранее Холодницкий заявил, что расследование дела в отношении него и незаконное прослушивание было осуществлено "наиболее одиозным" департаментом Генпрокуратуры Украины – по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики.

А глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что ведомство Холодницкого умышленно тормозило расследования. По его словам, речь, в частности, идет о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений, о давлении на суд для принятия незаконных решений. Также подозревается подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний в делах мэра Одессы Труханова и главы Минздрава Супрун.

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