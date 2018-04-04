|Захарченко готовит жалобу на коллегию судей по делу о госизмене Януковича
|04.04.2018 11:31
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Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко готовит жалобу на бездействие коллегии судей, рассматривающих дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, в части его вызова официально в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Об этом сегодня на судебном заседании в Оболонском районном суде заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент
"Свидетели готовят обращение с жалобами на эту судебную
коллегию, поскольку навязываемая им позиция допроса по скайпу не
соответствует законодательству Украины и Европейской конвенции о
международной правовой помощи. В частности об этом заявил Виталий
Захарченко. Ни один свидетель не получил повестки о вызове на
допрос. Ни один свидетель не читает официальных изданий Украины на
территории Российской Федерации, где публикуются повестки и
настаивает, чтобы им было официально направлено повестку ", -
сказал Сердюк.