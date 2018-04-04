Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко готовит жалобу на бездействие коллегии судей, рассматривающих дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, в части его вызова официально в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Об этом сегодня на судебном заседании в Оболонском районном суде заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент

"Свидетели готовят обращение с жалобами на эту судебную коллегию, поскольку навязываемая им позиция допроса по скайпу не соответствует законодательству Украины и Европейской конвенции о международной правовой помощи. В частности об этом заявил Виталий Захарченко. Ни один свидетель не получил повестки о вызове на допрос. Ни один свидетель не читает официальных изданий Украины на территории Российской Федерации, где публикуются повестки и настаивает, чтобы им было официально направлено повестку ", - сказал Сердюк.



В свою очередь суд оспорил якобы несообщение свидетелей о вызове.



"Все повестки и Захарченко, и Азарову и Клюеву были направлены на ваше адвокатское объединение и вы должны были обеспечить явку свидетелей", - отметил председательствующий в процессе судья Владислав Девъятко.



Как сообщал 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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