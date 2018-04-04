Информационная нападение против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого разработана и спланирована на улице Сикорского в Киеве

Решение о «сливе» Холодницкого приняли в посольстве США 15 марта. Об этом написал в своем блоге на сайте «Корреспондент» политический аналитик Олег Хавич. По его словам, «информационная нападение против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого разработана и спланирована на улице Сикорского в Киеве».

«Для тех, кто не знает, сегодня на Сикорского, 4 размещается альтернативный центр выработки решений и осуществления власти в Украине. По этому адресу расположено посольство Соединенных Штатов Америки, — пишет знаток. — Именно здесь 12 марта побывали директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и его первый заместитель Гизо Углава. Эти двое давно конкурировали с Холодницким и уже несколько месяцев прослушивали его кабинет».

«Подслушивающее устройство в кабинете руководителя САП обнаружили 6 марта. Как выяснилось, „жучок“ установили сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Вот только его должен был санкционировать суд и Генеральный прокурор. Если Юрий Луценко подписи под разрешением на прослушивание своего заместителя не поставил, то „жучок“ Сытник и Углава установили у Холодницкого незаконно», — цитирует автора FromUA.

«Руководители НАБУ принесли в посольство США материалы относительно разговоров руководителя САП. Там и была выработана стратегия будущего свержения Холодницкого. Американские партнеры вызвали Назара Ивановича „на ковер“. Встреча на территории США (посольство считается территорией Соединенных Штатов) состоялась 15 марта после обеда, около 14 часов. Кроме руководителя САП в ней участвовали посол США в Киеве Мари Йованович, ее заместитель Джордж Кент сейчас и Руководитель отдела по правоохранительным вопросам Кристофер Смит. Именно Смит является негласным главой Сытника и Углавы, говоря языком старых украинских элит „смотрящим“ по НАБУ», — утверждает Олег Хавич.

Как пишет издание со ссылкой на эксперта, «в декабре 2017 года, уже после того, как „жучки“ завелись в аквариуме Холодницкого, Смит в одном из интервью сформулировал принцип работы, который отстаивает: „Борьба с коррупцией в Украине — это война, а войны требуют времени, сражения проигрываются и выигрываются, они требуют жертв“».

«15 марта на улице Сикорского в жертву пытались принести Назара Холодницкого. По информации из первых источников, тяжелые переговоры продолжались более 2 часов. Вот только закончились ничем, — утверждает Хавич. — После отказа Холодницкого ситуация стала развиваться по „силовому“ сценарию. Уже 20 марта так называемые „источники“ из окружения Сытника запустили утку — якобы Холодницкий „обдумывает возможность написать заявление об отставке“».

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