Путевки по этим направлениям, по прогнозам экспертов туррынка, будут дороже прошлогодних на 10-20%.

Турки в этом году ждут к себе в гости порядка 5 млн российских туристов, а уже весной для граждан РФ должны возобновить ранее запрещенные полеты в Египет. Правда, пока только в Каир. Курортные направления россияне вряд ли увидят раньше осени. Следовательно, и цены по ним пока стабильны.

«Мы пока не видим скачка цен на Египет. А вот Турция несколько подорожала, но это связано с тем, что многие отели в этом году прошли реновацию. Спрос на турецкое направление между украинцев (и не только) растет. Уже сейчас на этапе раннего бронирования отели Турции заполнены более чем наполовину. Поэтому, конечно, в сезон цены могут еще вырасти», — подметила в разговоре с UBR.ua pr-менеджер JoinUp! Катерина Резниченко.

Ставка на восток

В этом году между пляжными гигантами может развернуться настоящая борьба. Вот только украинцы вряд ли смогут извлечь и нее какую-то пользу — их роль второстепенна. Помимо прочего, сказывается и общее подорожание отдыха в этих странах — цены растут из года в год.

Раньше улететь в приличную гостиницу в Египте на двоих можно было за $500, а в ряде случаев даже отхватить недельную путевку за $300-400. Похожая история была и с турецким направлением. Сейчас Турция постепенно восстанавливается в глазах российского потребителя, понемногу растет и турпоток. А курортники уже менее охотно дают скидки. Хотя говорить о том, что российские авиакомпании полностью восстановили докризисный трафик пока еще рано, говорят эксперты.

Во время политических разногласий России с Турцией, а потом и с Египтом, морские курорты этих двух стран, чтобы компенсировать упавший турпоток, давали украинским туристам очень хорошие скидки. Теперь их уже не будет. К тому же, после изрядного демпинга на протяжении последних нескольких лет, владельцы гостиниц быстро поднимают свои ценники в долларах.

«Играет фактор открытия для россиян рынков Турции и Египта. Пока они были закрыты, украинские компании получали очень выгодные предложения от этих стран. Турки и египтяне вынуждены были стимулировать спрос разного рода субсидиями и скидками на сопутствующие услуги. В зависимости от авиакомпании, маршрута и других факторов за одного пассажира доплачивали 30-40 евро. Плюс скидки на гостиницы, турпакеты и многое другое. Сейчас все меняется и цены становятся менее привлекательными», — рассказал UBR.ua знаток по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

Мест нет

Как рассказал UBR.ua директор Adria Hit Group Владимир Швец, средний чек по Турции в этом году уже увеличился на 20%. То же самое вскоре случится и с Египтом, когда туда хлынут россияне. Скажется наплыв новых туристов и на наличие мест в популярных отелях этих курортов.

«Из-за русских для нас стало меньше мест и некоторые отели уже сейчас в стоп-сейле на целые периоды», — заметила в беседе с UBR.ua знаток туристического рынка Татьяна Куценко.

Правда, вслед за возросшими ценниками, отельеры обещают подтянуть и уровень сервиса, который изрядно начал напрягать наших туристов. В последнее время все больше украинцев возвращались с курортов сетуя на то, что заявленная роскошь на деле оказалась буклетным мифом. Особенно просел сервис в Египте.

Что, в общем-то, и не удивительно — сложно предоставить качественный отдых, уборку комнат, обширное меню и пр. за $400-500 на двоих.

Некоторые украинские туристы даже начали подыскивать себе в Турции вариант отдыха в съемных апартаментах или таунхаусах близко от моря. Что сопоставимо по цене с отельным «релаксом». Хотя с Египтом такой фокус эксперты советуют не проворачивать — в этой стране лучше выбирать именно гостиницы. Так безопасней.

Тем более, говорят эксперты, пока египтяне не разрешат «русский» вопрос, и не поднимут ценники, украинские туристы, выбирая между двумя направлениями, в этом году чаще будут отдавать предпочтение более дешевому Египту.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира