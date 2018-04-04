Можно сказать, что через четыре года и до наших спецслужб дошло то, о чем рядовые граждане говорили с самого начала. Служба безопасности Украины теперь расследует деятельность представителей УПЦ МП на Донбассе в поддержке российской агрессии. То есть узнали наши контрразведчики, что именно в храме Московского Патриархата нашли приют боевики Стрелкова перед захватом Славянска. Что именно священники этой конфессии принимали участие не только в мероприятиях террористов так называемых ДНР и ЛНР, но и воевали против Украины. Конечно, лучше поздно, чем никогда.

На самом деле ни для кого не секрет, что еще в советские времена РПЦ была таким себе филиалом КГБ. Агентурой, во всяком случае, нашпигована была от и до. Ну а после развала союза вполне логично эта структура перешла под контроль российского ФСБ. С украинским филиалом – люди-то те же. И их интересы ограничивались далеко не Донбассом. Коллега еще до войны посетил Почаевскую Лавру и был в шоке от количества пропагандистской российской литературы в продаже. Да, набег готовилось очень давно. Пропаганда работала. И УПЦ МП сыграло тут не последнюю роль.

Ничего не изменилось. Московский Патриархат в Украине был и остался филиалом РПЦ. То есть филиалом российских спецслужб. Думаете, они будут работать на Украину? Достаточно вспомнить случаи отказа священников УПЦ МП отпевать погибших украинских бойцов, чтобы однозначно ответить «Нет». Ну а проповеди с призывами к примирению с оккупантами и заявления главного православного олигарха Новинского говорят сами за себя. И не секрет, что российским наемникам в Донбассе и Крыму платил «православный олигарх» Малофеев. Вам подсказать, где прятали оружие перед нашествием «туристов» из России в Донбасс? Сами догадаетесь? Ну а от проверок СБУ или МВД у них был гарантированный Януковичем иммунитет. Который, на мой взгляд, слишком сильно затянулся.

Не будет откровением заявление о том, что УПЦ МП ведет в Украине подрывную работу. И любой конфликт сразу выносит в ЕС дабы заявить о религиозных гонениях. Но при этом пользуется благосклонностью власти. Так, за три года наши чиновники выделили им более 200 га земли. А скидка на газ для религиозных организаций? Разрешение на открытие церковных школ. Фактически мы можем говорить о максимальном благоприятствовании российским агентам. Результат не заставит себя ждать. При этом на оккупированных российским агрессором территориях у УПЦ МП фактическая монополия – остальные под запретом.

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Что с этим можно сделать? Конечно, СБУ должна делать свою работу. Но и Верховная Рада могла бы принять тот же законопроект №4128, который даст общине самой решать, какой юрисдикции принадлежать. Это упростит переход храмов и общин в Киевский Патриархат. Можно принять законопроект №5309 о переименовании церквей с центром в стране-агрессоре. Для понимания людьми, кто есть кто. Землеотводы на общих основаниях, цены на газ общие, как для предприятий, налоги – без вариантов. То есть действовать по закону и без резких движений. Именно эта тактика принесет результаты без лишних побочных эффектов в виде заявлений о гонениях.

Главной проблемой на этом пути будет поддержка действующего президента УПЦ МП. Петр Алексеевич не любит это афишировать, но от фактов никуда не деться. Вот на днях он съездил в Мариуполь и помолился за мир именно в храме УПЦ МП. А службу вел протоиерей Алексей Устименко. Тот самый, который не так давно освящал что-то там в оккупированном Донецке. То есть друг и желанный гость у боевиков ДНР. Порошенко либо не понимает масштабов проблемы, либо не видит вражеских агентов в упор. А ему вполне по силам не просто сохранить для УПЦ МП все льготы и привилегии, но и остановить расследование СБУ.

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