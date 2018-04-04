|Беременная Loboda вышла на прогулку с дочерью
|04.04.2018 11:44
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день у океана *Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 3 Апр 2018 в 12:08 PDT
Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя
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