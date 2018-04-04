Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ и готовящаяся к родам, показала, как провела время с дочерью Евой. Loboda: День у океана Фото: lobodaofficial / Instagram Пост она разместила в Instagram."День у океана, – написала певица день у океана * Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 3 Апр 2018 в 12:08 PDT Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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