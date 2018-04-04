Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школаˮ. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 апреля, передает корреспондент

Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, только на развитие начальной школы направят 1 млрд 385,2 млн грн. Почти 1 млрд - на оснащение начальной школы, и 385 млн - повышение квалификации учителей.

"Почти 1 млрд - это исключительно оснащение. 40% этих денег пойдет на закупку дидактических материалов для 1 класса. Между областями средства распределят с учетом количества классов начальной школы в области. Еще 40% пойдут на закупку современной мебели для начальных классов. Распределение средств между областями будет осуществляться с учетом количества учащихся 1-4 классов в определенной местности. Еще 20% будут использованы на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для начальных классов. Мы также вводим электронные учебники (пилотное внедрение)", - уточнила она.

По словам Гриневич, МОН выдало три приказа, где утверждены требования к оборудованию. Например, мебель должна быть мобильной, ортопедической, легкой, безопасной и тому подобное.

Как сообщал Минобразования предлагает изменить правила приема детей в школу.

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