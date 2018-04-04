|Россияне поймут, только когда сами окажутся под бомбами? - Андрей Зубов
|04.04.2018 11:46
|
Совершено еще одно преступление против миллионов людей, нам не сделавших ничего плохого. А мы убивали их, их детей, их женщин. Разрушали их дома, обрекали их на изгнание и обездоленность. И продолжаем.
Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Зубов.
«Восточная Гута взята асадовскими и иранскими войсками при полной военной и дипломатической поддержке России. , информирует svodka.net.
Вчера и сегодня Турция, Иран и Россия договариваются в Анкаре о дальнейшей судьбе Сирии.
Совершено еще одно преступление против миллионов людей, нам не сделавших ничего плохого. А мы убивали их, их детей, их женщин. Разрушали их дома, обрекали их на изгнание и обездоленность. И продолжаем.
Читайте: Разворот вспять: Британия выдавливает российских богачей
Мне безумно тяжко понимать, что наш народ обрекает себя на новые страдания, на новые унижения, новые слезы и новые смерти согласием на эти преступления, совершаемые от его имени его властителями.
Ни одна слеза ребенка не останется неотмщенной. Когда поймет это наш народ, упоённый соблазном собственной силы и значимости? Неужели только тогда, когда сам окажется под бомбами и напалмом?»