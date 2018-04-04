Совершено еще одно преступление против миллионов людей, нам не сделавших ничего плохого. А мы убивали их, их детей, их женщин. Разрушали их дома, обрекали их на изгнание и обездоленность. И продолжаем.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Зубов.

«Восточная Гута взята асадовскими и иранскими войсками при полной военной и дипломатической поддержке России. , информирует svodka.net.

Вчера и сегодня Турция, Иран и Россия договариваются в Анкаре о дальнейшей судьбе Сирии.

Совершено еще одно преступление против миллионов людей, нам не сделавших ничего плохого. А мы убивали их, их детей, их женщин. Разрушали их дома, обрекали их на изгнание и обездоленность. И продолжаем.

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Мне безумно тяжко понимать, что наш народ обрекает себя на новые страдания, на новые унижения, новые слезы и новые смерти согласием на эти преступления, совершаемые от его имени его властителями.

Ни одна слеза ребенка не останется неотмщенной. Когда поймет это наш народ, упоённый соблазном собственной силы и значимости? Неужели только тогда, когда сам окажется под бомбами и напалмом?»

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