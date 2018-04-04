Кейт Миддлтон, о декрете которой неделю назад сообщил Кенсингтонский дворец, была замечена за покупками в продуктовом магазине Waitrose в Норфолке.

Супругу принца Уильяма заметили не сразу - она была без макияжа и прически, в черных джинсах и персиковом пальто. Однако одной и покупательниц все же удалось распознала в ней герцогиню Кембриджскую и сфотографировала ее на телефон.

Стоит отметить, что между покупок Миддлтон британка углядела кориандр и петрушку со скидкой в 25%.

Женщина еще раз пересеклась с Кейт на парковке и не постеснялась поздороваться с герцогиней. На что та с улыбкой ответила взаимным приветствием.

Все это время герцогиню сопровождал королевский телохранитель.

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