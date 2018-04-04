|Петрушка со скидкой: беременную Кейт Миддлтон застали за покупками в супермаркете
|04.04.2018 11:51
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Кейт Миддлтон, о декрете которой неделю назад сообщил Кенсингтонский дворец, была замечена за покупками в продуктовом магазине Waitrose в Норфолке.
Супругу принца Уильяма заметили не сразу - она была без макияжа и прически, в черных джинсах и персиковом пальто. Однако одной и покупательниц все же удалось распознала в ней герцогиню Кембриджскую и сфотографировала ее на телефон.
Стоит отметить, что между покупок Миддлтон британка углядела кориандр и петрушку со скидкой в 25%.
Женщина еще раз пересеклась с Кейт на парковке и не постеснялась поздороваться с герцогиней. На что та с улыбкой ответила взаимным приветствием.
Все это время герцогиню сопровождал королевский телохранитель.
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