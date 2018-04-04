С высокой степенью вероятности будет "национальным лидером" России до конца своих дней.

"Его личная судьба - это с очень высокой степенью вероятности быть "национальным лидером" России, фактическим главой государства до конца своих дней. Крайне мала вероятность, при которой он будет смещен", - отметил в интервью "" редактор интернет-издания Newsader, российский журналист и публицист Александр Кушнарь, передает .

По его словам, Путин - очень удобен, он является цементирующей точкой для политической системы.

"А это полный произвол страны чекистов на внутренней и внешней международной арене, а с другой стороны - молчаливое большинство россиян, которые голосуют за него потому, что они являются соучастниками его преступлений", - подытожил Кушнарь.

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