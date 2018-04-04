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Гройсман: Отмена электронных деклараций – не вопрос об общественных активистах, это вопрос открытости власти
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04.04.2018 11:52
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что
парламент все же отменит норму об электронном декларировании для
общественных активистов. Гройсман: У каждого есть довольно
аргументов как за, так и против Фото: kmu.gov.ua "Сожалею, что не
было принято решение об отмене электронного декларирования для
общественных активистов…. Есть разные взгляды, у каждого есть
довольно аргументов как за, так и против… Но это не вопрос об
общественных активистах, это вопрос об открытости власти", –
заявил премьер.Он также выразил надежду, что в ближайшее время
парламент сможет вернуться к этому вопросу, и нардепы примут
решение об отмене электронного декларирования для активистов, а
также об отмене уголовной ответственности за неподачу
деклараций. 3 апреля Верховная Рада отклонила
законопроекты №6271 и №6674, которыми предлагалось
отменить требование об обязательной подаче е-деклараций
активистами-антикоррупционерами.22 марта 2018 года Верховная
Рада не включила в повестку дня законопроект №8120, который
предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном
электронном декларировании для активистов общественных
организаций.29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада,
Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили
обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций
активистами общественных организаций в Украине, Государственный
департамент США призвал отменить "карательный закон".
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