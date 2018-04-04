Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что парламент все же отменит норму об электронном декларировании для общественных активистов. Гройсман: У каждого есть довольно аргументов как за, так и против Фото: kmu.gov.ua "Сожалею, что не было принято решение об отмене электронного декларирования для общественных активистов…. Есть разные взгляды, у каждого есть довольно аргументов как за, так и против… Но это не вопрос об общественных активистах, это вопрос об открытости власти", – заявил премьер.Он также выразил надежду, что в ближайшее время парламент сможет вернуться к этому вопросу, и нардепы примут решение об отмене электронного декларирования для активистов, а также об отмене уголовной ответственности за неподачу деклараций. 3 апреля Верховная Рада отклонила законопроекты №6271 и №6674, которыми предлагалось отменить требование об обязательной подаче е-деклараций активистами-антикоррупционерами.22 марта 2018 года Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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