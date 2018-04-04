Кабинет министров Украины одобрил законопроект о передаче в пожизненную собственность 500 тыс. га земли 23 тыс. фермерским хозяйствам. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент

"Мы сейчас примем проект закона и будем просить парламент его принять, позволяющий 500 тыс. га передать в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые работают на этой земле, обрабатывают, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

В свою очередь первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк объяснил, что речь идет о земле для фермеров, которая им была выделена еще в 1990-х годах, но они не имели возможности передать ее по наследству.

Как сообщал правительство направило на начальную школу почти 1,4 млрд грн.

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