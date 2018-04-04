Компания «Укрэнерго» раскрыла и предоставила по требованию экспертов 93% запрошенной информации.

Проект установки автотрансформатора на подстанции «Черновецкая» ГП НЭК «Укрэнерго» характеризуется беспрецедентным уровнем прозрачности и подотчетности. Такую позицию высказала Наталия Форсюк, руководитель инициативы Construction Sector Transparency Initiative (CoST) в Украине, на презентации отчета о результатах общественного контроля инфраструктурного проекта.

По словам Наталии Форсюк, компания «Укрэнерго» раскрыла и предоставила по требованию экспертов 93% запрошенной информации.

«Вся информация по тендерам размещается в системе Prozorro, но надо еще отследить, что происходит до и после тендера. В нашем отчете доступна полная информация о реализации проекта установки автотрансформатора с замечаниями и предложениями на будущее» – сказала она.

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук поблагодарил экспертов инициативы CoST за верификационный отчет и заверил, что стремление к прозрачности является ключевым в его стратегии управления государственной компанией.

Ранее в годовом отчете за 2017 год международная антикоррупционная организация Transparency International отметила присоединение «Укрэнерго» к сети общественного контроля госзакупок, а также лидерство «Укрэнерго» в эффективности продажи активов государственных компаний, выведенных из эксплуатации.

Международная инициатива мониторинга прозрачности строительства объектов инфраструктуры CoST подготовила верификационный отчет в рамках проекта «Установка 3-го автотрансформатора 330/110/35 КВ на подстанции 330 КВ «Черновецкая» согласно меморандуму о сотрудничестве между «Укрэнерго», Transparency International и CoST, подписанному в 2016 году. Работая над отчетом, верификаторы изучили 62 документа и выезжали на место строительства. В отчете отмечено, что ожидаемая стоимость реализации проекта в 2,5 раза меньше сметной стоимости. Эксперты CoST также осуществляют мониторинг проектов технического переоснащения подстанций «Житомирская», «Черкасская», «Сумы», «Кременчуг», «Новокиевская», «Октябрьская».

«Осуществление всех инфраструктурных проектов начинается с планирования и заканчивается непосредственно выполнением работ и контролем качества. Анализируя материалы по проекту установки автотрансформатора, мы имели возможность оценить действия заказчика и подрядчика, все факторы и риски в контексте проекта. Это дорогой опыт, который пригодится нам и нашим партнерам в дальнейшей работе. Мы намерены продолжать сотрудничество по увеличению прозрачности госсектора. Непрозрачные тендеры могут дорого обойтись государству. Есть скандальный пример «Укравтодора», где убыток оценивается в 89 млн грн, вы можете прочесть детали в моей заметке «Сколько стоит уничтожение конкуренции. Налогоплательщики имеет право знать, эффективно ли управляется государственный сектор экономики. В этом смысле компанию «Укрэнерго» можно назвать образцовой — уровень открытости беспрецедентный» — заявила Наталия Форсюк, руководитель инициативы CoST в Украине.

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