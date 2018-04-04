|По случаю свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в Британии запустят новую криптовалюту
|04.04.2018 11:59
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В Британии приняли решение о запуске новой криптовалюты по случаю свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает Daily Express.
Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale. Средства от продажи токенов планируется направить на благотворительные цели. Например, деньги передадут ряду благотворительных организаций, включая Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation. Указанные организации находятся под патронатом королевы Елизаветы II и Маркл.
Еще часть средств направят на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, в котором будет освещена свадьба.
Выпустить криптовалюту придумал главный редактор журнала Томас Мейс-Арчер-Миллс. Идею претворили в жизнь The ICO Rocket. Мейс-Арчер-Миллс пояснил, что благодаря выпуску криптовалюты весь мир сможет принять участие в свадьбе Маркл и принца Гарри. Затем Crown Royale попадет в перечень официальных цифровых денег.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Гарри и Меган Маркл, которые вовсю готовятся к свадьбе, определились с флористом и цветами для церемонии.
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