В Британии приняли решение о запуске новой криптовалюты по случаю свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает Daily Express . Первую цифровую валюту королевского двора назвали Crown Royale. Средства от продажи токенов планируется направить на благотворительные цели. Например, деньги передадут ряду благотворительных организаций, включая Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation. Указанные организации находятся под патронатом королевы Елизаветы II и Маркл. Еще часть средств направят на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, в котором будет освещена свадьба. Выпустить криптовалюту придумал главный редактор журнала Томас Мейс-Арчер-Миллс. Идею претворили в жизнь The ICO Rocket. Мейс-Арчер-Миллс пояснил, что благодаря выпуску криптовалюты весь мир сможет принять участие в свадьбе Маркл и принца Гарри. Затем Crown Royale попадет в перечень официальных цифровых денег. Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Гарри и Меган Маркл, которые вовсю готовятся к свадьбе, определились с флористом и цветами для церемонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



