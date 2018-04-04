Городская власть не в силах самостоятельно очистить столичный завод "Радикал" от ядохимикатов. Об этом во время пресс-конференции заявил депутат Киевского городского совета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко, передает .

“Данной проблеме — 20 лет. И она не решена даже на 10%. Мы не решим эту проблему полностью в рамках городской власти, в рамках временной контрольной комиссии. Но на сегодняшний день государство практически не обращает внимания на сложившуюся ситуацию. Я думаю, что наша основная задача — пробудить интерес государства и правительства к этой проблеме. Ведь, по предварительным данным, чтобы переработать или решить эту проблему, средств бюджета города явно не хватит”, — отметил он.

В прошлом году на утилизацию опасных отходов завода было выделено порядка 80 млн грн, напомнил депутат.

"В рамках контрольной комиссии мы рассмотрим эффективность использования этих средств — куда они направлялись, как осваивались", — пообещал В.Гуманенко.

Напомним, столичный завод “Радикал” считался химическим гигантом Советского Союза, ориентированным на оборонную промышленность. Там изготовлялись химические вещества, между которых хлор, серная и соляная кислоты, ДДТ и поролон. До сих пор там хранится 200 тысяч тонн опасной ртути.

Изучать ситуацию, сложившуюся за заводе Радикал, взялась временная контрольная комиссия Киевсовета.

Депутаты обещают, что до конца текущего года будет завершена работа над проектом по демеркуризации его территории.

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