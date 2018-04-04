1. В Ялте за украинскую символику на авто жестоко избит патриот Украины Игорь Криничный. Из больницы Игоря вышвырнули, т.к. у него нет аусвайса.

По ссылке посмотрите фото и видео, на которых также можно хорошо разглядеть двух избивавших ялтинца ублюдков. Ежедневно один из отморозков оплёвывал машину Игоря, но он все равно не снял с неё украинский флаг. Теперь перешли к избиениям. А завтра что? Убьют? Про Игоря предатели и понаехавшие часто писали в соцсетях. Украинский флаг на его авто им не давал спокойно жить. Призывали к расправе! Не писал об этом осознанно, чтобы не привлекать к патриоту еще большее внимание! Это и есть нацизм! Один из ватников написал, что “это провокационный пост”, но добавил, что избивавший якобы “работает на ментов и живет на Санаторном въезде в Ялте”

2. Эксперты Крымской правозащитной группы изучили средства массовой дезинформации россии и оккупированного Крыма и пришли к выводу, что язык вражды используется в основном по отношению к украинцам, крымским татарам, сторонникам Евромайдана, членам и сторонникам Меджлиса, мусульманам, верующим украинской церкви, журналистам (не путать с пропагандонами), мигрантам и протестантам

3. СБУ задержала на КПП “Чаплинка” т.н. “депутата” из Евпатории, который направлялся на материковую Украину, чтобы “навестить родственников”. Имя не разглашают, но похож на Осьминина Сергея Анатольевича — активный участник захвата Крыма, член т.н. “самообороны”

4. Керчь. Две понаехавшие крысы — “помощник начальника УМВД россии по Керчи” Лилиана Зарубина и “начальник отдела по работе с личным составом” Елена Берберова — агитировали студентов становиться полицаями режима. Орки стремятся испачкать в дерьме как можно большее число людей, чтобы усложнить Украине процесс деоккупации

5. Знакомая ватница так прокомментировала милитаризацию детей в Крыму: “Правильно делают, пусть учатся. Будут защищать нас от американцев”. Так что это уже не остановить. По ссылке прочтите мнения экспертов и советы психологов родителям, которые переживают за будущее своих детей. Кроме того, в рамках призывной кампании 2018 2300 крымчан оккупанты хотят отправить служить в ВС рф. Такие действия оккупантов являются нарушением Женевской конвенции IV и Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что подтверждается в отчетах прокурора МУС

6. Оккупанты ЯКОБЫ выявили “шпионивших” в пользу “иностранной стороны” трёх граждан россии в Екатеринбурге и Омске и одного украинца в Симферополе. Сказали им, что так делать нельзя. Якобы шпионы якобы осознали свою вину и раскаялись. После чего были отпущены. Какой-то цирк невиданной щедрости

7. Задумка ФСБ по увеличению жертв терактов не нравится ватникам: “Вчера вечером пошёл на (евпаторийский) автовокзал передать посылку. Еле нашёл вход на платформы. Все обнесено сетками. Для чего — не понял, но подумал: не приведи Бог какой теракт — люди задавят друг друга в суматохе. Какой дурак это придумал и для чего?????????”

8. У нас тут битва ватных титанов. Горный вопит — “караул, в Коктебеле дерьмо в море прет!”. А Сандрик из Судака говорит, что руссо-туристо любят в дерьмостоках полоскаться, и фотографию соответствующую прилагает. Призвал всех закрыть рты, чтобы не спугнуть туристов, а российских пропагандонов и Горного, которые написали об экологической катастрофе, назвал “марсианами” и “людьми с педерастией мозга”. Из чего делаю вывод, что Сандрик — сторонник пляжной уринотерапии

9. Жители Крыма доступно объясняют понаехавшим, как добраться до местных достопримечательностей: “С Ростова переехал жить в Симферополь. Что посмотреть? Говорят, у вас красиво”. Ответы: “Я тоже с Ростова. Скучаю по моему городу”, “Салгир — не Дон, проспект Кирова — не Большая Садовая. Так что зря приехал. Ну, аэропорт близко, доберешься”, “Больше только красоты на вокзале. 110% красоты в очереди за билетами в Ростов”

10. Очередные понаехавшие прикинулись умными, мол, не доверяют пропагандонам. Поэтому решили выяснить обстановку непосредственно у заложников: “В середине апреля с мужем переезжаем в Феодосию из Питера. Совершенно ничего не знаем о ваших краях, хотя есть уверенность, что они прекрасны! Возможно, есть какие-либо особенности в Феодосии, о которых стоит знать при переезде? Ведь самый лучший источник — люди, а не СМИ и другие каналы”. Ответы: “Ну и какого хрена вы сюда претесь?”, “Здесь очень маленькие ЗП и очень большие цены на всё: аренда продукты, вещи. Из плюсов — пляж и тепло. Зарплаты 10-15, а снять жилье от 15”, “Привет землякам! Мы три месяца как переехали. Очень рады климату и морю. Если зп остаются питерские, смело переезжайте”, “Помимо жутко изношенной инфраструктуры, неухоженности столкнетесь с неразвитой торговой сетью и возможным отсутствием привычных вам товаров или брендов. Не пугайтесь. В Фео уже складывается достаточная материковая диаспора, вам подскажут и помогут”

11. После общения с понаприперевшимися из-за поребрика хочется отряхнуться от них, как от летней липучей мошкары, которая неожиданно возникает у тебя на пути! Фу!

12. В Гурзуфе провалилось дорожное полотно. Обрыв перегородили расколовшимися бетонными блоками, на которых остались надписи “День россии” в цветах триколора. Весьма символично

13. Крымчане! Оказывается, “тату-туризм стал одним из перспективных и популярных туристических направлений в Крыму”. Об этом сообщил “симферопольский мастер Иван З”. Фамилия мастера неизвестна. Видимо скрыли, чтобы ему не надавали по голове за такую ересь. Ватники высмеяли ватный вброс и крымнашистскую татуировку на фото

14. Константинов снова намерен решительно бороться против засилья “враждебных (иностранных) слов” в русском языке. Говорит, что значение многих слов он перестал понимать. А слово “хайп” предателя вообще вогнало в ступор

P.S. Закончу выпуск словами Игоря Криничного, которого избили за украинскую символику на автомобиле: “Каждый день приходит и плюёт на мою машину. Я у него спросил, зачем он это делает? На что он мне ответил: потому что я укроп и фашист. Вот мои последствия… Три дня в больнице пролежал. И выгнали. Без российского паспорта лежать нельзя, не лечат. Вот за эту символику меня избили. Хотя я украинец, живущий в Крыму. Крым, Ялта, ничего не поменялось. Только стало небезпечно українцям в Криму”. Прошу правоохранительные органы Украины обратить внимание на очередной случай проявления российского нацизма!

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