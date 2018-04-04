В международном розыске Домани находился с конца 2016 года.

Правоохранительные органы Черногории задержали бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, объявленного РФ в международный розыск, информирует svodka.net.

Домани был задержан 31 марта в городе Херцег-Нови, сообщило РИА Новости 4 апреля ссылкой на управление полиции Черногории. Начата процедура экстрадиции Домани в Россию.

«Компетентные органы Черногории и России будут контактировать на предмет выдачи данного лица», — говорится в сообщении черногорской полиции.

Дмитрий Домани, пишет «Коммерсант», является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отдельно крупном размере, которое было возбуждено в конце 2015 года по заявлению руководства РФБ.

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По версии следствия, фигуранты дела списывали средства под проведение фиктивных банкетов, оказание мнимых юридических и медицинских услуг и рекламные ролики. В РФБ при обращении в правоохранительные органы убыток оценили в 127 миллионов рублей. В уголовном деле фигурировал убыток в 44 миллиона рублей.

Домани обвинения в мошенничестве были предъявлены заочно, также заочно он был арестован, а затем объявлен в международный розыск.

Дмитрий Домани — двукратный вице-чемпион мира по баскетболу в составе сборной России. В конце 2013 года он занял должность генерального менеджера сборной России по баскетболу, которую совмещал с постом исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста. В международном розыске Домани находился с конца 2016 года.

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