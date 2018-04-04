Политики обеспокоены проектом лицензионных условий для лотерей, который предусматривает возможность монополизации рынка. Об этом на своей странице в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, передает

Она отметила, что Комитет получил очередной требование от Верховной Рады относительно ситуации на лотерейном рынке.

"Депутатский требование народного депутата Украины Александра Бригинца, направленный Председателем Верховной Рады Украины главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву о необходимости устранения протекционизма и предоставления преференций одному из операторов игорного рынка, необходимости введения карточки игрока, сертификации игорного оборудования и программного обеспечения к нему, необходимости введения предотвращения распространения наркотиков в игорных заведениях.

Все больше представителей власти не только обращают внимание на то, что происходит в Украине на так называемом лотерейном рынке, но и разбираются в причинах и предпосылках такого положения вещей", - написала она.

В своем запросе нардеп Бригинец предостерегает от монополизации рынка не государственной компанией "УНЛ", у которой частично есть капитал иностранного происхождения. Он также обращает внимание АМКУ на вероятную связь нардепа от БПП Александра Третьякова с этим оператором.

"Все вопросы, изложенные в запросе, мы поднимали и будем в дальнейшем поднимать перед Министерством финансов Украины и Правительством. Указанное проанализировано и освещено в нашем отчете по результатам исследования лотерейного рынка. Мы будем продолжать следить за ситуацией на лотерейном рынке Украины, по состоянию учета наших предложений и принимать активное участие в отработке нормативной базы в этом направлении", - заверила государственный уполномоченный АМКУ Загребельская.

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