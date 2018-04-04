Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе запустили новую страшилку про "зверства" украинских военных.

Об этом говорится на странице Necro Mancer в , передает

‏"Пропавшего басуринского мальчика сначала прямо в морге эксгумировали, а потом, вообще, сожгли", - сказано в сообщении.

Так, террористы заявили, что "похищенного" боевика убили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а его тело кремировали.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.

"Невиданная жестокость - пытать труп после эксгумации в морге", "А трусики, трусики героя куда подели эти жидобандеровские изверги?" - пишут в интернете.

"Кремировали, эксгумировали, похитили, пытали, казнили.... Вот это наши дают!"

"Не-не-не, вот как всё было! Кремировали, эксгумировали, казнили, пытали, а потом только похитили. В трусиках. Инфа 146%!"

"Самое смешное, что крематория в Краматорске таки нет (несмотря на название). Так что явно в передвижном кремировали"

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