|Казнили и кремировали: боевики придумали очередную страшилку про "зверства" ВСУ
|04.04.2018 12:09
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Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе запустили новую страшилку про "зверства" украинских военных.
Об этом говорится на странице Necro Mancer в , передает
"Пропавшего басуринского мальчика сначала прямо в морге эксгумировали, а потом, вообще, сожгли", - сказано в сообщении.
Так, террористы заявили, что "похищенного" боевика убили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а его тело кремировали.
Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.
"Невиданная жестокость - пытать труп после эксгумации в морге", "А трусики, трусики героя куда подели эти жидобандеровские изверги?" - пишут в интернете.
"Кремировали, эксгумировали, похитили, пытали, казнили.... Вот это наши дают!"
"Не-не-не, вот как всё было! Кремировали, эксгумировали, казнили, пытали, а потом только похитили. В трусиках. Инфа 146%!"
"Самое смешное, что крематория в Краматорске таки нет (несмотря на название). Так что явно в передвижном кремировали"