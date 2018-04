var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4131; coreola.articleid = 239875; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4131] = 4131; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает? { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/sternenko/neponyatny-udivleniya-po-povodu-zaderzhaniya-maydanovca-zachem-zhdat-spravedlivosti-ot-teh-kto-ee-unichtozhaet-239875.html" }, "headline": "Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает?", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2398/75_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-04T12:50:16+02:00", "dateModified": "2018-04-04T13:00:42+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Задержание активиста Евромайдана Ивана Бубенчика это "зеркало абсурда", который происходит в государстве, считает общественный активист Сергей Стерненко." , "keywords": "Беркут, задержание, Сергей Стерненко, Иван Бубенчик" } Сергей Стерненко Общественный активист, прежний руководитель одесского отделения "Правого сектора". все материалы автора → Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает? Сегодня 12.50 | комментариев: Задержание майдановца по подозрению в убийстве беркутовца 20 февраля 2014 года, когда люди в форме массово расстреливали протестующих, – это зеркало абсурда, который происходит у нас в государстве.Непонятно большое количество удивлений по этому поводу. Все эти возмущения, будто произошло что-то, что не вписывается в модель поведения правящей касты.А разве кто-то ожидал чего-то другого от тех, кто российскую агентуру держит у власти, имеет экономические связи с агрессором, дает убийцам Небесной сотни оказаться на свободе и не привлекает к ответственности никого за диктаторские законы 16 января? Это те же люди, позволяющие ныне России контролировать значительную часть нашей экономики. Тот же глава государства, который в прифронтовом Мариуполе ходит в церковь страны-агрессора.Разве вы ждете от каннибала, что он станет вегетарианцем? Или от крокодила, что тот вырвет себе зубы и начнет питаться бананами? Нет? Тогда зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает? Источник: Сергій Стерненко / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



