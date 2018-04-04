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Стерненко: Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает?
04.04.2018 12:09
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Общественный активист, прежний руководитель одесского отделения "Правого сектора".

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Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает?

Сегодня 12.50 | комментариев: Задержание майдановца по подозрению в убийстве беркутовца 20 февраля 2014 года, когда люди в форме массово расстреливали протестующих, – это зеркало абсурда, который происходит у нас в государстве.Непонятно большое количество удивлений по этому поводу. Все эти возмущения, будто произошло что-то, что не вписывается в модель поведения правящей касты.А разве кто-то ожидал чего-то другого от тех, кто российскую агентуру держит у власти, имеет экономические связи с агрессором, дает убийцам Небесной сотни оказаться на свободе и не привлекает к ответственности никого за диктаторские законы 16 января? Это те же люди, позволяющие ныне России контролировать значительную часть нашей экономики. Тот же глава государства, который в прифронтовом Мариуполе ходит в церковь страны-агрессора.Разве вы ждете от каннибала, что он станет вегетарианцем? Или от крокодила, что тот вырвет себе зубы и начнет питаться бананами? Нет? Тогда зачем ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает?

Источник: Сергій Стерненко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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