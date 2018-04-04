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Евромайдана Ивана Бубенчика это "зеркало абсурда", который
происходит в государстве, считает общественный активист Сергей
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Иван Бубенчик" } Сергей Стерненко
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- Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем
ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает?
Общественный активист, прежний руководитель одесского отделения
"Правого сектора".
все материалы автора →
Непонятны удивления по поводу задержания майдановца. Зачем
ждать справедливости от тех, кто ее уничтожает?
Сегодня 12.50 | комментариев: Задержание майдановца по подозрению в
убийстве беркутовца 20 февраля 2014 года, когда люди в форме
массово расстреливали протестующих, – это зеркало абсурда,
который происходит у нас в государстве.Непонятно большое количество
удивлений по этому поводу. Все эти возмущения, будто произошло
что-то, что не вписывается в модель поведения правящей касты.А
разве кто-то ожидал чего-то другого от тех, кто российскую агентуру
держит у власти, имеет экономические связи с агрессором, дает
убийцам Небесной сотни оказаться на свободе и не привлекает к
ответственности никого за диктаторские законы 16 января? Это те же
люди, позволяющие ныне России контролировать значительную часть
нашей экономики. Тот же глава государства, который в прифронтовом
Мариуполе ходит в церковь страны-агрессора.Разве вы ждете от
каннибала, что он станет вегетарианцем? Или от крокодила, что тот
вырвет себе зубы и начнет питаться бананами? Нет? Тогда зачем ждать
справедливости от тех, кто ее уничтожает?
Источник: Сергій Стерненко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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