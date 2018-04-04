Погода, Новости, загрузка...
Министр юстиции рассказал, сколько должников уже полностью рассчитались по алиментам
04.04.2018 12:10
Министр юстиции рассказал, сколько должников уже полностью рассчитались по алиментам В Украине с начала 2018 года в пользу детей выплачено 725 млн гривен алиментов.

Об этом в своем Twitter заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

“Закон #ЧужихДетейНеБывает работает: 725 млн грн алиментов выплачено детям-жертвам экономического насилия в 2018 году“, — написал Петренко.

По его словам, уже 20 тыс. должников полностью погасили долги по алиментам.

“Некоторые даже платят заранее, чтобы не иметь проблем в будущем“, — отметил Петренко.

Screenshot_2

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить