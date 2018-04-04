|Министр юстиции рассказал, сколько должников уже полностью рассчитались по алиментам
|04.04.2018 12:10
|
Об этом в своем Twitter заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
“Закон #ЧужихДетейНеБывает работает: 725 млн грн алиментов выплачено детям-жертвам экономического насилия в 2018 году“, — написал Петренко.
По его словам, уже 20 тыс. должников полностью погасили долги по алиментам.
“Некоторые даже платят заранее, чтобы не иметь проблем в будущем“, — отметил Петренко.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями