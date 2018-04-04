Об этом в своем Twitter заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

“Закон #ЧужихДетейНеБывает работает: 725 млн грн алиментов выплачено детям-жертвам экономического насилия в 2018 году“, — написал Петренко.

По его словам, уже 20 тыс. должников полностью погасили долги по алиментам.

“Некоторые даже платят заранее, чтобы не иметь проблем в будущем“, — отметил Петренко.

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