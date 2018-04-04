В частности, Москву интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей».

Москва получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в постпредстве России при организации, информирует svodka.net.

«Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем», — сказали в дипмиссии.

О том, что Россия направила в организацию 13 вопросов, стало известно в воскресенье. Согласно одному из них, Москву интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей».

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

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В качестве «ответного шага» Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов.

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