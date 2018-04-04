В Одессе Апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу водителя Виктории Бекхэм, привлеченной к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Одесской области.

"Двадцатичетырехлетняя жительница. Одессы Бекхэм В.С. в ночной период суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что, в частности, подтверждается соответствующим заключением медицинского осмотра, управлявшая автомобилем марки BMW, двигаясь по проспекту Шевченко в городе Одессе", - говорится в сообщение.

Ранее Приморский районный суд Одессы признал ее виновной в нарушении п.2.9 Правил дорожного движения Украины и квалифицировал ее действия по ст. 130 ч.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщине назначили наказание в виде 10 тысяч 200 гривен штрафа и лишили права управлять транспортными средствами на год.

"В апелляционной жалобе защитник правонарушителя поставил вопрос об отмене постановления суда и освобождения Бекхэм В.С. от административной ответственности в связи с нарушениями сотрудниками полиции при составлении протокола по Бекхэм В.С. инструкции о порядке выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного , наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции ", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что женщина является тезкой Виктории Бекхэм и никак не связана с британской певицей, актрисой и бизнесвумен.

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на воскресенье, 1 апреля, в Киеве сотрудник посольства Российской Федерации стал причиной дорожно-транспортного происшествия , после которого попытался скрыться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира