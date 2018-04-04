Кабмин повысил граничные суммы расходов госучреждений на автомобили, мебель и компьютеры

Кабинет министров Украины повысил граничные суммы расходов государственных учреждений и госорганов на автомобили, мебель, компьютеры и другое оборудование.

"Проект Кабинета министров 4.7 принять, поручив Минфину вместе с заинтересованными органами дополнительно обработать вопросы относительно эффективного использования государственных средств органами, учреждениями и организациями, которые содержатся за счет средств бюджета. О результатах проинформировать Кабинет министров", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на правительственном заседании в среду.

В частности, в сопроводительных документах к проекту постановления, которыми располагает "Интерфакс-Украина", указывается, что граничные расходы на приобретение легковых автомобилей для членов Кабмина, главы Администрации президента повышаются с 0,5 млн грн до 1,2 млн грн. Такую же граничную сумму проект постановления устанавливает и для приобретения автомобилей для секретаря СНБО, глав Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, а также Конституционного суда, Генерального прокурора, директора НАБУ и глав ряда других органов.

Граничные суммы на покупку автомобилей для обслуживания должностных лиц АП, аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина повышаются с 0,25 млн грн до 0,9 млн грн.

Граничные суммы покупки автомобилей для руководителей других органов, бюджетных учреждений и организаций, судей - до 0,6 млн грн.

Также постановление повышает граничные расходы на теле- и радиоаппаратуру, видеотехнику для служебных кабинетов с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Вместе с тем, в экспертном заключении к проекту постановления, которым располагает агентство, указывается, что реализация таких положений может повлиять на рост расходов на содержание органов госвласти, что не отвечает рекомендациям МВФ.

"В соответствии с оценкой МВФ современного состояния и перспектив экономического развития Украины существенные риски состоят в слишком стремительном увеличении текущих расходов, темпы которых превышают номинальный рост экономики, следовательно Украине рекомендовано обеспечить контроль текущих расходов", - отмечается в документе.

Как сообщалось, граничные суммы расходов на автомобили, компьютеры, мебель и другое оборудование для госорганов и госучреждений установлены правительственным распоряжением, принятым в 2001 году.