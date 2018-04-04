«Аж зиганули»: в Сети высмеяли новый фейк Басурина о сбитом бесплотнике ВСУ (фото)



Один из боевых командиров «ДНР» Эдуард Басурин в очередной раз отличился фейковым заявлением о сбитом украинском беспилотнике. «ДНРовцы» показывают украинский беспилотник, якобы сбитый ими накануне. Каждый ученик знает, что на украинском беспилотнике обязательно должен быть балкенкройц, иначе это не украинский беспилотник. Распятым мальчиком клянусь», – прокомментировал журналист Денис Казанский в Facebook. Басурин заявил, что беспилотник принадлежит полку «Азов», который якобы придерживаются идеям Третьего рейха. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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