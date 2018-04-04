Во Владимир-Волынском в Волынской области автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар, где находилась группа несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Волынской области.

"Вечером около 23:00 в городе Владимир-Волынский на перекрестке улиц Данила Галицкого, Соборной и Небесной сотни локальный житель, управляя автомобилем Audi, допустил столкновение со встречным автомобилем BMW", - отметили в пресс-службе.

В результате столкновения автомобиль BMW выехал на тротуар по улице Небесной Сотни, где совершил наезд на трех пешеходов: двух 2001 года рождения и одного 2002 года рождения.

"Потерпевшие получили незначительные телесные повреждения. Их доставили во Владимир-Волынское территориальное медицинское объединение. После оказания медицинской помощи их отпустили", - отметили в полиции.

По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой следователи начнут уголовное производство по ч.1 ст.276 УК Украины.

Напомним, в Харькове водитель автомобиля "Славута" зацепил автомобиль "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой "скорой помощи". В результате ДТП погибли два человека, трое получили травмы.

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