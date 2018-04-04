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Гендиректор Борисполя Рябикин заявил, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту
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04.04.2018 12:17
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Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщил, что
ирландский лоукостер Ryanair хочет летать в пиковые часы. Ryanair
будет летать в 10 направлениях из Киева Фото: ЕРА (арихив)
"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и
физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут.
Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет
ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и так далее", –
пояснил Рябикин. По его словам, Ryanair начал продажи билетов
не получив от Борисполя согласование временных промежутков в
аэропорту, когда вероятно обслуживание."Могу спрогнозировать, что
временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как
время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому
что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов.
В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности
аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то
время, которое мы им не подтверждали", — отметил Рябикин.Он
подчеркнул, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал
блокированные временные отрезки — когда предприятие не может
обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.Рябикин заявил,
что у Ryanair есть вариант или наращивать количество рейсов до 15 и
летать в удобное время из терминала F, или же соглашаться на
время, когда аэропорт сможет их обслужить, но которое может быть
неудобным для них.22 марта исполнительный директор компании Ryanair
Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами
аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной
Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года.
Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из
Львова.23 марта Рябикин заявил, что Борисполь готов обеспечить
обслуживание Ryanair в отдельном терминале F, как только
компания начнет осуществлять 15 рейсов в сутки. Ryanair
собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017
году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин
сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем
заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией
условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10
июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в
Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13
июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской
авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их
успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера
на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в
Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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