Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщил, что ирландский лоукостер Ryanair хочет летать в пиковые часы. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева Фото: ЕРА (арихив) "Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и так далее", – пояснил Рябикин. По его словам, Ryanair начал продажи билетов не получив от Борисполя согласование временных промежутков в аэропорту, когда вероятно обслуживание."Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", — отметил Рябикин.Он подчеркнул, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.Рябикин заявил, что у Ryanair есть вариант или наращивать количество рейсов до 15 и летать в удобное время из терминала F, или же соглашаться на время, когда аэропорт сможет их обслужить, но которое может быть неудобным для них.22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.23 марта Рябикин заявил, что Борисполь готов обеспечить обслуживание Ryanair в отдельном терминале F, как только компания начнет осуществлять 15 рейсов в сутки. Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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