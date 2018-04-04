Сегодня началось онлайн оформления иностранцам электронных виз с деловой или туристической целью

МИД максимально упростило процесс получения электронной визы, который одновременно позволяет осуществлять эффективный миграционный контроль, - сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Сообщается, что для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.