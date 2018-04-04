Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия Бубенчика.

«Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюка. После совещания принял решение о замене группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская», — написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что решение по новой квалификации действий Бубенчика, определению его статуса в производстве и возможной меры пресечения должно быть принято в течение сегодняшнего дня.

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