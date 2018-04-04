|Каменских показала пикантные снимки с отдыха
|04.04.2018 12:21
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Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру, поразила поклонников пикантными снимками.
Звезда опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с отдыха.
Oops ...#vocation #happy #nude #girl ("Упс. Отпуск. Счастье. Голая девушка", - ред.)", - подписала фото исполнительница.
Стоит отметить, что накануне певица уже делилась очень откровенными снимками.
Некоторые пользователи раскритиковали девушку за снимки. А другие обратили внимание не на фигуру Каменских, а на ее грамматическую ошибку в хэштеге - vocation (правильно vacation, - ред.).
Как сообщал svodka.net, во вторник, 27 марта, известная украинская певица Настя Каменских разместила откровенное видео.
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