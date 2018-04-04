Свидетель по делу о государственной измене экс-президента
Виктора Януковича - крымчанин Валерий Луговской признал, что зимой
2014 года его и его знакомых вывозили из Крыма для участия в
Антимайдане за денежное вознаграждение. Об этом он заявил сегодня в
ходе допроса в Оболонском районном суде Киева, передает
корреспондент
"По возвращению в Крым нам выдали суточные - около 300 гривен,
на сигареты, еду, воду", - сказал Луговой.
На вопрос стороны обвинения, с какой целью свидетель приезжал в
Киев тот ответил: "Защитить Украину от произвола".
Напомним, сегодня в суде планировалось допросить трех свидетелей со
стороны обвинения. Однако был допрошен только один, поскольку, по
словам адвокатов, один свидетель находится на больничном, другой -
отказался давать показания.
Как сообщал 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в
Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в
видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной
измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных
действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении
агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1.
ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
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