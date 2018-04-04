Свидетель по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича - крымчанин Валерий Луговской признал, что зимой 2014 года его и его знакомых вывозили из Крыма для участия в Антимайдане за денежное вознаграждение. Об этом он заявил сегодня в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент

"По возвращению в Крым нам выдали суточные - около 300 гривен, на сигареты, еду, воду", - сказал Луговой.



На вопрос стороны обвинения, с какой целью свидетель приезжал в Киев тот ответил: "Защитить Украину от произвола".



Напомним, сегодня в суде планировалось допросить трех свидетелей со стороны обвинения. Однако был допрошен только один, поскольку, по словам адвокатов, один свидетель находится на больничном, другой - отказался давать показания.



Как сообщал 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.





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