Открыл форум Марк Беккер, заместитель губернатора Харьковской области, который высоко оценил усилия владельца ХТЗ Александра Ярославского.

Сегодня в харьковском отеле Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, входящем в группу Александра Ярославского DCH, начал работу Украинский форум машиностроения и инжиниринга.

В мероприятии принимают участие руководители ведущих машиностроительных предприятий Украины, а также представители Министерства экономического развития и торговли, Фонда государственного имущества Украины, представители парламентского Комитета по вопросам промышленной политики, представители региональной власти, в том числе глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная.

Среди спикеров мероприятия руководители таких предприятий машиностроительной отрасли как легендарный ХТЗ (Харьковский тракторный завод), завод Антонова, Крюковский вагоностроительный завод, Siemens Ukraine, Укроборонпром, Турбоатом, Южмаш, Мотор Сич, Заря-Машпроект, Corum Group и многие другие.

Открыл форум Марк Беккер, заместитель губернатора Харьковской области, который высоко оценил усилия владельца ХТЗ Александра Ярославского: благодаря ему после длительного простоя на предприятии было восстановлено производство, за 2017 год было выпущено более 700 тракторов, завод продолжает активно развиваться.

Генеральный директор ХТЗ Андрей Коваль, выступая на форуме машиностроения и инжиниринга, рассказал о планах развития легендарного тракторостроительного предприятия на 2018-2019 годы: обновление парка оборудования, модернизация производственных помещений и усовершенствование выпускаемых моделей в соответствии с предпочтениями потребителей.

Группа DCH Александра Ярославского — одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп с более чем 20-летней историей. DCH систематически успешно реализовывает инвестиционные проекты в различных отраслях. Приоритетными направлениями деятельности группы являются финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес, спорт и др. В течение последних нескольких лет Александр Ярославский приобрел рудник «Сухая Балка» в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Недавно к DCH присоединился Днепропетровский металлургический завод — ведущий производитель чугуна, стали и проката в Украине, продукция которого экспортируется на рынки почти 50 стран мира.

Основатель и президент DCH Александр Владиленович Ярославский — один из самых известных украинских бизнесменов, инвестиции которого в экономику страны превышают $ 1 млрд. В том числе в роли генерального инвестора вложил свыше $ 300 млн в создание и развитие объектов городской и спортивной инфраструктуры Харькова перед проведением Евро-2012. Ярославский входит в десятку крупнейших украинских предпринимателей по версии Forbes-Украина.

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