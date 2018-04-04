В социальных сетях пользователи поддали критике компанию Google за то, что ее сотрудники не разработали пасхальный дудл для поисковика. Об этом сообщает Daily Mail .

Ряд известных консервативно настроенных пользователей, включая голливудского актера Джеймса Вудса, решили, что отсутствие праздничного дудла является злым умыслом и доказательством того, что IT-корпорации ненавидят христиан.

Также критики обратили внимание на то, что Google выпускает дудлы к Рамадану либо по случаю дня рождения малоизвестной персоны, следовательно они уверены, что игнорирование Пасхи не может быть случайностью.

В свою очередь, представители Google пояснили, что у них нет никаких дудлов для религиозных праздников, а пасхального - с 200 года.

Как сообщал svodka.net ранее, один из самых используемых браузеров Google Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows.

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