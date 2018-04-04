|Доказательство ненависти к христианам: вокруг Google разгорелся религиозный скандал
|04.04.2018 12:28
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В социальных сетях пользователи поддали критике компанию Google за то, что ее сотрудники не разработали пасхальный дудл для поисковика. Об этом сообщает Daily Mail.
Ряд известных консервативно настроенных пользователей, включая голливудского актера Джеймса Вудса, решили, что отсутствие праздничного дудла является злым умыслом и доказательством того, что IT-корпорации ненавидят христиан.
Также критики обратили внимание на то, что Google выпускает дудлы к Рамадану либо по случаю дня рождения малоизвестной персоны, следовательно они уверены, что игнорирование Пасхи не может быть случайностью.
В свою очередь, представители Google пояснили, что у них нет никаких дудлов для религиозных праздников, а пасхального - с 200 года.
Как сообщал svodka.net ранее, один из самых используемых браузеров Google Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows.
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