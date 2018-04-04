В ходе заседания ВР, которая сегодня заслушивает руководителя САП Назара Холодницкого, между Холодницким и главой РПЛ Олегом Ляшко возникла перепалка.

Ляшко начал обвинять Холодницкого в злоупотреблении служебным положением и других нарушениях.

«Консультируете друзей-бизнесменов в своем кабинете… Вы получили звание генерала, звание заслуженного юриста, вы вице-президент Федерации футбола Украины. Что вам еще нужно для полного счастья?» — выкрикнул в конце своей речи Ляшко.

Холодницкий в ответ на это спросил «А вопрос будет?», чем вызвал взрыв смеха в зале ВР. Ляшко повторил: «Что вам не хватает для полного счастья?».

«Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич», — ответил Холодницкий, снова вызвав смех и овации в зале.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира