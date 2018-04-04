Вскоре в Украине может снова подорожать бензин, а курс доллара готовит украинцам очередной сюрприз, сообщает со ссылкой на .

По прогнозам экспертов, в апреле курс доллара будет держаться на привычном уровне. Финансисты говорят, что не нужно ждать глобальных скачков, поскольку валюту на рынок заводят аграрии и резиденты, которые покупают в этот период ценные бумаги.

В краткосрочной перспективе курс может опустится ниже 26 грн/$.

«В апреле-мае, начинается выплата , что спровоцирует появление большего количества гривни на рынке. Кроме того, в начале апреля может также повысить учетную ставку, и это сузит гривневую массу. Начиная с мая будет много праздников и валютный курс ожидается на уровне 26–26,5 грн/$, а на фоне повышения учетной ставки на некоторое время может опуститься и ниже 26 грн/$», — утверждают специалисты.

При этом к концу года курс доллара может достичь показателей, заложенных в бюджет. В частности, на гривну будут оказывать давление долги перед .

По мнению экспертов, стоимость топлива может вырасти на 1-2 гривны.

«Курс валют откатился, а нефть не настолько просела, чтобы трейдеры готовы были снижать цену на нефтепродукты. В среднем можно ожидать, что при стоимости нефти в $70 за баррель и цена у нас может вырасти на 1–2 грн в течение ближайшего времени», — говорят они.

Такая ситуация возникла из-за того, что Украина зависит от импорта и не может влиять на стоимость бензина.

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