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Партия "Відродження" зарегистрировала в парламенте проект постановления о создании Минпромполитики и инвестиций
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04.04.2018 12:34
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Главной задачей Министерства промполитики и инвестиций должно быть
содействие возрождению отечественной промышленности и поддержка
украинских экспортеров, заявил сопредседатель депутатской группы
"Партия "Відродження" Виктор Бондарь. Виктор Бондарь: Профильного
министерства в правительстве нет. Получается, правительству
промышленность не нужна? Фото: vidrodzhennya.org.ua К полномочиям
министерства они предлагают отнести "формирование и реализацию
государственной промышленной политики и политики в отношении
инвестиционной деятельности в отраслях промышленности,
осуществление технического регулирования, стандартизации и
сертификации продукции всех отраслей промышленности", а также
другие функции."Мы предлагаем возродить этот орган исполнительной
власти и в конце концов назначить министра, ответственного за то,
что происходит в украинской промышленности. Министра, который будет
способен решать проблемы отечественных производителей, а также
профессионально организовать работу и создать стимулы для развития
украинского производства и экспорта. Который сможет координировать
действия в различных отраслях промышленности и работать над
привлечением инвестиций", – цитирует Бондаря сайт
партии.Министерство промышленной политики Украины работало в
составе правительства с 24 декабря 2012 года, но было упразднено в
апреле 2014 года и соединено с Министерством экономического
развития и торговли."Я хочу напомнить, уважаемые коллеги, что в
Верховной Раде существует Комитет по вопросам промышленной политики
и предпринимательства. А вот профильного министерства в
правительстве нет. Получается, правительству промышленность не
нужна? Представители промышленности во время наших многочисленных
встреч указывают на ту проблему, что в правительстве не с кем
работать. Поэтому создание Министерства промышленной политики и
инвестиций будет помогать не только сохранению, но и развитию
украинской промышленности, ее модернизации", – заявил
политик.16 марта нардепы из группы "Партия "Відродження" внесли в
парламент законопроект о поддержке отечественной промышленности
№8145.
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