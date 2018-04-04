Главной задачей Министерства промполитики и инвестиций должно быть содействие возрождению отечественной промышленности и поддержка украинских экспортеров, заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь. Виктор Бондарь: Профильного министерства в правительстве нет. Получается, правительству промышленность не нужна? Фото: vidrodzhennya.org.ua К полномочиям министерства они предлагают отнести "формирование и реализацию государственной промышленной политики и политики в отношении инвестиционной деятельности в отраслях промышленности, осуществление технического регулирования, стандартизации и сертификации продукции всех отраслей промышленности", а также другие функции."Мы предлагаем возродить этот орган исполнительной власти и в конце концов назначить министра, ответственного за то, что происходит в украинской промышленности. Министра, который будет способен решать проблемы отечественных производителей, а также профессионально организовать работу и создать стимулы для развития украинского производства и экспорта. Который сможет координировать действия в различных отраслях промышленности и работать над привлечением инвестиций", – цитирует Бондаря сайт партии.Министерство промышленной политики Украины работало в составе правительства с 24 декабря 2012 года, но было упразднено в апреле 2014 года и соединено с Министерством экономического развития и торговли."Я хочу напомнить, уважаемые коллеги, что в Верховной Раде существует Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства. А вот профильного министерства в правительстве нет. Получается, правительству промышленность не нужна? Представители промышленности во время наших многочисленных встреч указывают на ту проблему, что в правительстве не с кем работать. Поэтому создание Министерства промышленной политики и инвестиций будет помогать не только сохранению, но и развитию украинской промышленности, ее модернизации", – заявил политик.16 марта нардепы из группы "Партия "Відродження" внесли в парламент законопроект о поддержке отечественной промышленности №8145. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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