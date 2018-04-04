В среду, 4 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть материалов, собранных в уголовном производстве в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

На фрагменте записи, который был обнародован на канале НАБУ в YouTube, слышны разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП, которые были сделаны в его рабочем кабинете.

Как сообщал svodka.net, Генеральная прокуратура Украины изменила подследственность в расследовании уголовного производства против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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