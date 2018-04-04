Погода, Новости, загрузка...
Стало відомо, коли підвищать пенсійний вік
04.04.2018 12:35
Міністр соціальної політики заспокоїв українців.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить