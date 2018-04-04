"Как еще не додумались, что вирус" Новичок "тоже вы в министерстве сделали!"

"Кроме слов спасибо вам, Ульяна, и вашей команде, я другого сказать не могу. Я знаю, что вам непросто. Если бы некоторые могли, они бы вину и за ВИЧ / СПИД в мире положили в Министерство здравоохранения. Или еще какие-то древние болезни, которым по сто лет, - тоже сказали бы, что вы должны. Как еще не додумались, что вирус "Новичок" тоже вы в Министерстве сделали! " - заявил он на заседании правительства в среду, передает LB.ua.

Напомним, во время заседания комитета нардеп Сергей Мельничук обвинил Супрун в эпидемии кори, которой на самом деле не было. Была вспышка, которые происходят циклически что 4-6 лет.

Другой депутат Татьяна Донец назвала Супрун ответственным за срыв сроков строительства детской клиники "Охматдет", хотя это произошло еще до Супрун, а в конце прошлого года - при Супрун - премьер-министр Владимир Гройсман ввел первый новый корпус в эксплуатацию.