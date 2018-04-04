В МИД Украины надеются на решение вопросов эксгумации с польской стороны

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар допускает, что разрешения на эксгумацию польской стороной могут быть получены при наличии надлежащего фона двусторонних отношений, и ожидает от Польши шага в вопросе восстановления украинских памятников на территории этой страны.

"Моратория как такового нет, есть комиссия, которая дает дозволение на проведение определенных работ. Для того, чтобы комиссия дала согласие... должен быть создан надлежащий фон, не негативный, где к Украине каждый раз какие-то претензии. По крайней мере должен быть сделан первый шаг в вопросе восстановления памятников, то, чего мы сейчас ожидаем. И я думаю, разрешения будут выдаваться", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Замминистра подчеркнул, что в состав комиссии входят не только представители власти, но и общественных организаций.

В.Боднар уточнил, что украинская сторона заинтересована в восстановлении украинских памятников в Польше, защите прав украинского меньшинства в Польше, а также разрешении ситуации вокруг польского закона "Об Институте национальной памяти".

Он добавил, что украинская и польская стороны работают над организацией визита вице-премьера, министра культуры Польши Петра Глинского в Украину в ближайшие месяцы.