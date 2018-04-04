Кабинет министров Украины внес изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 года №502 "О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака". Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 апреля, передает корреспондент

Отныне проект "Брак за сутки" также распространяется на такие города, как Владимир-Волынский, Радомышль, Вышгород, Трускавец, Черноморск, Ромны, Чертков, Умань и Нежин.

Как сообщал из 12 тыс. молодых пар, которые поженились в рамках программы "Брак за сутки" развелись лишь 0,3%.

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