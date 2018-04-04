



Відома телеведуча Регіна Тодоренко здивувала шанувальників неспоідваним зізнанням, яке опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі.



Так, днями зірка стала ведучою GQ Travel Avards 2018 у Москві, з'явившись на сцені у сукні з вирізом та продемонструвавши синяк на ногах.



"Уявіть, що ви дівчина 27 років з класною роботою, подорожуєте, ведете студійні шоу, проходите за день 15-20 кілометрів або стільки ж часу ведете ефір в шикарних каблуках, літаєте щотижня в нову країну, але відчуваєте після перельоту або тривалого стояння дискомфорт, відчуття тяжкості і розпирання в ногах, судоми, набряк, і навіть компресійні гольфи вам не допомагають. Все це є наслідком довгого і незручного знаходження тіла в кріслі літака. Скорочення м'язів гомілки забезпечує нормальний венозний відтік від ніг. А довге перебування, сидячи з малою рухливістю під час подорожей, призводить до уповільнення кровотоку в ногах, до венозного застою. Це в поєднанні з іншими факторами, в тому числі і зневодненням, супутніми захворюваннями і проблемами, збільшує ризик розвитку тромбозу вен. Хм... хтось хоче ще висловитися з приводу моїх ніг? А так, у мене ж ще й синці на колінах. Не переживайте, довго стояла в позі кішки на йогу! І я люблю свою роботу, і навіть ці товсті ноги", - заявила зірка у відповідь на критику шанувальників.





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