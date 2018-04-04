В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Видео
04.04.2018 12:42
4 апреля в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Об
этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает "РИА
Новости". Спасатели эвакуируют посетителей. По словам собеседника
агентства, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, есть
пострадавшие. | В Москве горит торговый центр Фото: Oleg /
Twitter Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ,
в результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.видео
Видео:
Владимир Панков / YouTube