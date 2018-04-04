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В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Видео
04.04.2018 12:42
4 апреля в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает "РИА Новости". Спасатели эвакуируют посетителей. По словам собеседника агентства, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие.   | В Москве горит торговый центр Фото: Oleg ‏/ Twitter Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.видео Видео: Владимир Панков / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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