Речь идет о человеке, который прибыл в Лондон из Москвы одним рейсом «Аэрофлота» с позднее отравленной Юлией Скрипаль.

Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Скрипалей. Об этом сообщает британская Daily Mail со ссылкой на источники, информирует svodka.net.

По данным издания, речь идет о человеке, который прибыл в Лондон из Москвы одним рейсом «Аэрофлота» с позднее отравленной Юлией Скрипаль. Сообщается также, что россиянин вернулся на родину несколько часов спустя. Такая короткая поездка «вызывает вопросы», считают британские разведчики.

Источник уточнил, что пассажир пока не является подозреваемым, однако представляет интерес для следствия: «Мы, точно, верим в возможность того, что ответственные (за отравление. — Прим. ред.) выехали из страны через несколько часов».

В свою очередь, британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Инцидент в Солсбери произошел примерно через сутки.

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