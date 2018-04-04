|В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин, - Daily Mail
|04.04.2018 12:43
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Речь идет о человеке, который прибыл в Лондон из Москвы одним рейсом «Аэрофлота» с позднее отравленной Юлией Скрипаль.
Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Скрипалей. Об этом сообщает британская Daily Mail со ссылкой на источники, информирует svodka.net.
По данным издания, речь идет о человеке, который прибыл в Лондон
из Москвы одним рейсом «Аэрофлота» с позднее отравленной Юлией
Скрипаль. Сообщается также, что россиянин вернулся на родину
несколько часов спустя. Такая короткая поездка «вызывает вопросы»,
считают британские разведчики.
В свою очередь, британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Инцидент в Солсбери произошел примерно через сутки.