"Это либо прежний Беркут, или другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурной линейку осуждения?"

"Люди все очень разные - и в составе спецподразделений честных ребят и патриотов больше, чем в очередном ряженые толпе кричащих" патриотов "на политических демонстрациях под Радой" , - заявил Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" .

"Или вы считаете, мне надо было отправить 10000 уличенных в преступлениях, подготовленных к силовым спецопераций людей - работать против Украины? Особенно в 2014-м году ... Тогда нам жизненно важно отправить на фронт любых людей, готовых воевать за Украина. каких-либо! И нам удалось мотивировать ребят защищать страну " , - подчеркнул глава МВД.

Напомним, что в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформировываемом спецподразделении милиции "Беркут".

Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана бубенчики - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".