|Аваков: 30% осталось от старого Беркута. Мне их расстрелять?!
|04.04.2018 12:44
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"Это либо прежний Беркут, или другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурной линейку осуждения?"Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что количество старых спецназовцев (2013 года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть менее 30%.
Арсен Аваков. Фото: Укринформ
"Люди все очень разные - и в составе спецподразделений честных ребят и патриотов больше, чем в очередном ряженые толпе кричащих" патриотов "на политических демонстрациях под Радой" , - заявил Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" .
"Или вы считаете, мне надо было отправить 10000 уличенных в преступлениях, подготовленных к силовым спецопераций людей - работать против Украины? Особенно в 2014-м году ... Тогда нам жизненно важно отправить на фронт любых людей, готовых воевать за Украина. каких-либо! И нам удалось мотивировать ребят защищать страну " , - подчеркнул глава МВД.
Напомним, что в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформировываемом спецподразделении милиции "Беркут".
Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана бубенчики - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".
Два года назад вышло интервью с Иваном бубенчики , в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме бубенчики во Львове.