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Аваков: 30% осталось от старого Беркута. Мне их расстрелять?!
04.04.2018 12:44
Аваков: 30% осталось от старого Беркута. Мне их расстрелять?!
"Это либо прежний Беркут, или другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурной линейку осуждения?"
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что количество старых спецназовцев (2013 года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть менее 30%.
Аваков: 30% осталось от старого Беркута. Мне их расстрелять?! Арсен Аваков. Фото: Укринформ

"Люди все очень разные - и в составе спецподразделений честных ребят и патриотов больше, чем в очередном ряженые толпе кричащих" патриотов "на политических демонстрациях под Радой" , - заявил Арсен Аваков в интервью "ЛигаБизнесИнформ" .

"Или вы считаете, мне надо было отправить 10000 уличенных в преступлениях, подготовленных к силовым спецопераций людей - работать против Украины? Особенно в 2014-м году ... Тогда нам жизненно важно отправить на фронт любых людей, готовых воевать за Украина. каких-либо! И нам удалось мотивировать ребят защищать страну " , - подчеркнул глава МВД.

Напомним, что  в полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформировываемом спецподразделении милиции "Беркут".

Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана бубенчики  - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".

Два года назад вышло  интервью с Иваном бубенчики , в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме бубенчики во Львове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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