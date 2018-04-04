|Чиновник Одесского горсовета наладил взяточническую схему
|04.04.2018 12:45
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Сотрудники СБУ вместе с прокуратурой разоблачили на систематическом взяточничестве заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает
"Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически
требует деньги от предпринимателей за согласование разрешительных
документов на осуществление торговли в местах отдыха на побережье
Одессы. "Расценки" составляли от 1,5 тыс. долл за каждое торговое
место", - говорится в сообщении.