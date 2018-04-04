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Чиновник Одесского горсовета наладил взяточническую схему
04.04.2018 12:45

Сотрудники СБУ вместе с прокуратурой разоблачили на систематическом взяточничестве заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

"Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически требует деньги от предпринимателей за согласование разрешительных документов на осуществление торговли в местах отдыха на побережье Одессы. "Расценки" составляли от 1,5 тыс. долл за каждое торговое место", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении взятки в размере 4 000 долларов США. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал правоохранители Одессы разоблачили врача психбольницы, которая требовала взятку в 1000 долларов США, а взамен предлагала поместить человека в медучреждение.

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