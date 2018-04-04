Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий имеет объяснение на все обвинения НАБУ, сообщает ТСН .

"Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться", - прокомментировал Холодницкий обнародование НАБУ записей разговоров с его кабинета.

Напомним, в среду, 4 апреля, руководители НАБУ и САП по требованию народных депутатов выступят в Верховной Раде.

Как сообщал svodka.net, в среду, 4 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть материалов , собранных в уголовном производстве в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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