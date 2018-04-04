|Холодницкий прокомментировал обнародование НАБУ записей из его кабинета
|04.04.2018 12:49
|
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий имеет объяснение на все обвинения НАБУ, сообщает ТСН.
"Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться", - прокомментировал Холодницкий обнародование НАБУ записей разговоров с его кабинета.
Напомним, в среду, 4 апреля, руководители НАБУ и САП по требованию народных депутатов выступят в Верховной Раде.
Как сообщал svodka.net, в среду, 4 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть материалов, собранных в уголовном производстве в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями